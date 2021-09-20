«Девочка-ураган»: Бузова чуть потеряла на пляже трусики, слишком стараясь втянуть живот

Ольга Бузова отправилась на отдых в Турцию, откуда сразу стала заполнять личный блог пляжными фотографиями и видео, облачившись в новое бикини с рисунком, напоминающим гжель.

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Звезда заявила фолловерам, что на время отпуска с диетой покончено и показала ягодицы, даже не пытаясь заретушировать их неровности. Впрочем, отсутствию комплексов у Оли не занимать.

В настоящий момент фолловеры звезды наперебой обсуждают ее фото, где она позирует в море, старательно втягивая живот. От этих усердий ее ребра выделились с невероятной силой, а трусики чуть не упали вниз. Чтобы этого не произошло, артистке пришлось подхватить их по бокам.

«Когда поддерживаешь трусики, чтоб не слетели», «Чтобы не слетели, потому что втянула живот», «Рыбу ловит», «Скоро голая будешь фоткаться», «Разве кто-то ждет это голое тело?», «Хороша, как не покрути», «Клеопатра на отдыхе», «Девочка-ураган», — прокомментировали снимок фолловеры Ольги Бузовой.

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