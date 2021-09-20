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«Девочка-ураган»: Бузова чуть потеряла на пляже трусики, слишком стараясь втянуть живот

Снимок в мини-бикини звезда обнародовала в личном блоге.

«Девочка-ураган»: Бузова чуть потеряла на пляже трусики, слишком стараясь втянуть живот
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/?hl=ru

Ольга Бузова отправилась на отдых в Турцию, откуда сразу стала заполнять личный блог пляжными фотографиями и видео, облачившись в новое бикини с рисунком, напоминающим гжель.

Звезда заявила фолловерам, что на время отпуска с диетой покончено и показала ягодицы, даже не пытаясь заретушировать их неровности. Впрочем, отсутствию комплексов у Оли не занимать.

В настоящий момент фолловеры звезды наперебой обсуждают ее фото, где она позирует в море, старательно втягивая живот. От этих усердий ее ребра выделились с невероятной силой, а трусики чуть не упали вниз. Чтобы этого не произошло, артистке пришлось подхватить их по бокам.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/?hl=ru

«Когда поддерживаешь трусики, чтоб не слетели», «Чтобы не слетели, потому что втянула живот», «Рыбу ловит», «Скоро голая будешь фоткаться», «Разве кто-то ждет это голое тело?», «Хороша, как не покрути», «Клеопатра на отдыхе», «Девочка-ураган», — прокомментировали снимок фолловеры Ольги Бузовой.

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бузоваЗвезды в купальникахОльга Бузова