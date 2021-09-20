«Словно без белья»: Лопырева в силуэтном платье с разрезом блеснула бедрами на премии

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей титула «Мисс Россия». После этого она не только стала знаменита, но и смогла построить карьеру телеведущей. Однако в последнее время блондинка занимается бизнесом, а также организовывает фестиваль «Матрешка». В прошлом году она почти не покидала Дубай, но на этот раз вернулась в Россию. Летом она провела время в Коми с мужем Игорем Булатовым.

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Теперь Лопырева снова вернулась в Москву. Она почти каждый день появляется на публике в новых нарядах. 20 сентября модель отправилась на премию журнала Glamour. Для такого случая она выбрала смелый вечерний наряд. Светская львица позировала перед фотографами в черном силуэтном платье в пол. Разрез от бедра украшала прозрачная вставка с сеткой. Туфли на шпильке дополнили ее лук.

На мероприятии Виктория встретила знаменитого визажиста Сердара Камбарова. Он восхитился тем, как выглядит модель.

«Как всегда, с самыми красивыми девушками. „Мисс Россия“ Виктория, покажи, пожалуйста, платье. Человек пришел на премию. Вообще готовилась, а все в джинсах пришли», — отметил Сердар.

Позже Лопырева также поднялась на сцену за наградой. Владислав Лисовец тоже одарил ее комплиментов. В этот вечер победительница конкурсов красоты получила много мужского внимания. Поклонники тоже оценили ее наряд. «Какая красотка», «Словно без белья», «Вы всех сразили», «Какое платье, вы роскошная», «Просто богиня. Какие бедра», «Виктория, вы бомбически выглядите», — прокомментировали кадры фанаты.

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