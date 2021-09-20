Оба в черном: Снаткина в кожаных лосинах пришла к Урганту в сопровождении внука Пугачевой

Никита Пресняков и Анна Снаткина играют в одном спектакле.

38-летняя Анна Снаткина и 30-летний Никита Пресняков стали партнерами по постановке «Безымянная звезда» в Московском губернском театре. Для внука Аллы Пугачевой эта роль стала первой на театральной сцене, ранее музыкант появлялся в нескольких киноработах. Актер смог проявить себя и как певец, исполняя музыкальную композицию в рамках постановки.

«Горжусь!» — написала про него в личном блоге мама Кристина Орбакайте.

В новом выпуске «Вечернего Урганта» на Первом канале артисты появились вместе, облачившись в черные одеяния, правда в разных стилях. Никита Пресняков примерил брюки и худи, а Анна Снаткина приталенный жакет и кожаные лосины, украсив шею ажурным тонким шарфом. Образ звезда завершила изящными туфельками на шпильке.

«Никита — замечательный артист. Повезло вам с партнером», «Красавцы! Спектакль — бомба!», «Анечка, какая красота!», «Как одногодки», «Очень красивая», — прокомментировали фолловеры Снаткиной обнародованные фотографии со съемок шоу.

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