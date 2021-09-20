«Романтика на двоих»: Бузова в белом платье-футляре с перьями поужинала с Лазаревым

Ольга Бузова является успешной телеведущей, но при этом ей не везет в личной жизни. Сначала она пережила тяжелый развод с Дмитрием Тарасовым. А в этом году артистка рассталась с Давидом Манукяном. Она вновь сильно переживала, но потом сконцентрировалась на работе. Более того, Ольга стала больше времени уделять себе, поэтому дважды ездила в отпуск минувшим летом.

После насыщенных съемок в Африке и Минске, а также усердной подготовки к большому концерту Ольга снова покинула Москву. На этот раз она спонтанно решила отдохнуть в Турции. Артистка встретила на курорте Сергея Лазарева, который уже неделю отдыхает с детьми на море. В итоге Бузова решила провести с ним вечер и даже принарядилась для такого случая.

Она покрасовалась среди пальм в белоснежном атласном платье-футляре с разрезом. Наряд украшали перья. Образ также дополнили блестящие босоножки Amina Muaddi. Волосы она собрала в пучок и сделала легкий макияж с акцентом на губы.

«Вот такой шикарный ужин нам организовали! Чтобы вы понимали, меню, там написано для Ольги Бузовой и Сергея Лазарева. Меню шикарное просто, атмосфера нереальная!» — похвасталась звезда.

Лазарев в яркой футболке и шортах появился в ресторане. Он сначала пообщался с телеведущей и даже успел с ней договориться о встрече в номере отеля.

«Ну что, дождалась? Сейчас все подумают, что у нас романтика на двоих. Я не буду других показывать. Приятного вечера, Оля!» — отметил артист. «Обычный день! Просто икра и Лазарев. Я тебя завтра помажу и вечером. Блин, а что я скажу своему мужу? А, у меня его нет», — пошутила Ольга.

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