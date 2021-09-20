«Сделала маску, стала красивее»: Навка обнародовала забавное голосовое сообщение от 7-летней дочки

Месяц назад дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — Наде — исполнилось семь лет. Но уже сейчас в ней чувствуется настоящая женщина. Об этом рассказала фигуриста своим поклонникам в личном блоге.

Спортсменка обнародовала в Instagram фотографию малышки с косметической маской на лице. «Береги честь смолоду, а красоту с детства! Настоящая женщина растет!» — подписала снимок Татьяна Навка.

Знаменитая блондинка также поделилась с фолловерами забавным аудиосообщением из мессенджера, где Надя рассказывает, как провела вечер.

«Мама, я уже сделала маску, я стала красивее, у меня лицо начало хорошо дышать. Спокойной ночи! Я тебя очень сильно люблю!» — пролепетала наследница Татьяны Навки.

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