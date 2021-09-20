Бородина в сапогах — хите этой осени и декольтированном топе предстала с Топурией на звездной тусовке

Ксения Бородина предстала в ресторане на светской тусовке, посвященной дню рождения ее подруги, модели и блогера Миранды Шелии. Знойная брюнетка стала известной после романа с футболистом Федором Смоловым. В настоящий момент она замужем за ресторатором Григорием Мамуриным.

Ксения Бородина выбрала для светского вечера свою излюбленную комбинацию вещей: строгий полуприлегающий жакет и пышную мини-юбочку. Образ ведущая завершила декольтированным белым топом, а также супермодными жокейскими сапогами.

Ранее эту обувь с округлым мысом и низким каблуком стилист Александр Рогов называл в числе главных трендов этой осени. Кроме того, актуальны казаки и ботфорты как на шпильке остроносые, так и на сплошной подошве.

Ксения Бородина запечатлелась в ресторане, где проходила вечеринка, вместе с виновницей торжества, а также с Кети Топурией, которая тоже пришла на звездную тусовку. Все дамы выделили в своих нарядах «ложбинку греха», именно так называют французы волнующую зону декольте.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.