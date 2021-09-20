«Не носите их, не перекрыв эту зону»: Рогов показал модные брюки, которые таят в себе неприятный секрет

В актуальной одежде при незнании определенных фэшн-правил можно попасть впросак.

В этом сезоне очень актуален бельевой стиль. Теперь на смену уже привычным платьям-сорочкам, платьям-комбинациям и пижамным костюмам приходят бра, надетые поверх блуз и под жакет, корсеты и лосины. Некоторые модницы с удовольствием наряжаются в кроп-топы и леггинсы, щеголяя фигурой на публике. Однако стилисты наперебой твердят – в условиях города все-таки должны быть определенные ограничения.

К примеру, Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» не советовала появляться на работе в бра и кроп-топах, считая, что демонстрировать голый живот – дурной тон. Однако если примерить кроп-топ поверх блузы, получится комплект равносильный блузке с жилетом.

А Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live предложил модницам обратить внимание на леггинсы со штрипками, которые сейчас очень актуальны. Их тоже не стоит надевать так, чтобы паховая зона оставалась открытой.

«Не носите их, не перекрыв эту зону, а то будете ходить на улице, как голенькие», — сказала Александр Рогов.

Лосины в городских луках всегда должны сопровождаться объемными и длинными свитерами, жакетами, рубахами, тренчами или платьями.

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