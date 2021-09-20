Рудковская предстала на борту частного самолета в модных туфельках, к которым советовала присмотреться Хромченко

Яна Рудковская взошла на борт в платье оттенка «взбесившейся Барби» с юбкой-бантом.

Яна Рудковская в свои 46 лет впервые отдыхала в Турции на море, об этом звезда рассказала фолловерам в личном блоге. Отдыхом в пятизвездочном бутик-отеле продюсер осталась весьма довольна.

Звезда имела свою личную виллу и даже отрезок пляжа был в ее собственном распоряжении с выходом прямо из дома. На шведский стол в ресторане гостиницы подавали закуски с красной икрой, а у моря раздавали мороженое элитных сортов.

Однако теперь пришло время прощаться с гостеприимным курортом и Яна Рудковская улетела в Москву частным самолетом. В дорогу знаменитая блондинка примерила нетрадиционные для многих россиян удобные спортивный костюм и кроссовки, а также изящное платье актуального оттенка «взбесившейся Барби» с юбкой-бантом.

В пандан к нему жена Евгения Плющенко подобрала трендовые туфли с каблуком-рюмкой. Недавно Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала предлагала присмотреться к этой обуви. В этом сезоне она появилась в магазинах масс-маркета по доступной цене, хотя совсем недавно ее невозможно было приобрести в обычных магазинах.

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