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Какая секси: Арзамасова сверкнула рельефным бедром, позируя на яхте в кипенно-белом облачении

Звезда поделилась фотографией из отпуска в Турции.

Какая секси: Арзамасова сверкнула рельефным бедром, позируя на яхте в кипенно-белом облачении
Лиза Арзамасова. Фото: Global look press

Елизавета Арзамасова, недавно родившая сына Льва, поделилась романтичным отпускным снимком, сделанным в Турции. На фото звезда «Папиных дочек» позирует на яхте, взбираясь по веревочной лестнице.

Кадр получился с привкусом эротизма, поскольку кипенно-белое платье с пышной юбкой взлетело от ветра и обнажило стройные ножки знаменитости, а также рельефное бедро. Лиза при этом рискнула забраться довольно высоко в босоножках с высоким каблуком.

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

«Само очарование», «Словно ангел», «Какая милая», «Лиза, какая вы красивая. И фотографии у вас всегда интересные», «Милейшее создание», — прокомментировали снимок фолловеры.

Отметим, что кипенно-белые тона сейчас в тренде, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко. По  словам ведущей «Модного приговора», они всегда придают образам флер торжественности, ассоциируются с чистотой.

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