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С маминой улыбкой: дочь ныне покойной Юлии Началовой предстала на памятном фото со своим крестным

Вера Алдонина запечатлелась в свой день рождения с известным футболистом Роланом Гусевым.

С маминой улыбкой: дочь ныне покойной Юлии Началовой предстала на памятном фото со своим крестным
Вера Алдонина с ныне покойной мамой Юлией Началовой. Фото: instagram.com/julianachalova/

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной первого декабря этого года исполнится пятнадцать лет. Девочка унаследовала и талант, и красоту своей звездной мамы. Вера Алдонина прекрасно поет, играет в школьном театре и знает иностранные языки.

В фанатском аккаунте Веры Алдониной появилось фото, на котором она запечатлена в день своего рождения, 1 декабря 2018 года.

Тогда ей исполнялось двенадцать лет. И это был последний праздник в ее жизни, на котором присутствовала ее мама Юлия Началова. 16 марта 2019 года, напомним, певицы не стало.

В кадре Вера Алдонина запечатлена со своим крестным отцом, известным футболистом и другом ее папы Евгения Алдонина Роланом Гусевым. Он приезжал поздравлять крестницу с днем рождения.

Этот же снимок, датированный декабрем 2018 года, есть и в аккаунте футболиста.

«Поздравил свою любимую крестницу Верочку с днем рождения! Будь счастлива моя девочка! Ребят, Юлия Началова, Евгений Алдонин, вы молодцы, такую красавицу вырастили», — подписал кадр Ролан Гусев.

В комментариях тогда отозвалась покойная ныне Юлия Началова. Она поблагодарила крестного дочери за участие в празднике.

Юлия Началова почти три года назад оставила комментарий под этим фото дочери с ее крестным
Юлия Началова почти три года назад оставила комментарий под этим фото дочери с ее крестным. Фото: скрин instagram.com/rolan_gusev/

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