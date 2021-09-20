Принцесса Беатрис впервые стала мамой

Новое пополнение в британской королевской семье: поздно вечером 18 сентября принцесса Беатрис — дочь принца Эндрю, второго сына Елизаветы II — родила своего первого ребенка от супруга, итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци.

Как сообщает издание Page Six, девочка весом почти в 3 килограмма появилась на свет в лондонской больнице. Старших родственников принцессы тут же проинформировали об этом. 33-летняя мама и ее малышка чувствуют себя хорошо.

Имя, данное девочке, пока не разглашается. Родители уже очень хотят познакомить ее со старшим братиком — пятитлетним Кристофером, сыном Моцци от его предыдущих отношений.

Напомним, Беатрис и Эдоардо скромно поженились летом 2020 года, хотя ранее планировали отложить свадьбу из-за пандемии. О своей беременности принцесса объявила в мае 2021-го.

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