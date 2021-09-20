По-молодежному: Юдашкина отметилась в Нью-Йорке в «рваных» джинсах и уютных топсайдерах

Жена российского кутюрье прилетела в Америку на выставку обуви.

Марина Юдашкина прилетела в США, посетив в Нью-Йорке арт-выставку обуви. Также жена Валентина Юдашкина устроила променад по парку, облачившись в молодежный стиль.

Жена известного российского кутюрье примерила голубые «рваные» джинсы с уютной обувью в тон — топсайдерами. В комплект к брюкам из денима знаменитая блондинка выбрала белую базовую футболку.

Стилист Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» не раз говорил, что она должна быть в гардеробе у каждого, поскольку легко входит в состав любого образа: и в спортивный стиль, и в кэжуал, и в деловой лук.

«Вы такая очаровательная!», «Стройная и молодая!», «Выглядите роскошно!», «Вы очень красивая женщина», «Вам так идут джинсы», — прокомментировали молодежный аутфит Марины Юдашкиной ее поклонники в Сети.

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