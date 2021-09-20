Ксения Бородина в красном платье-комбинации на тонких бретелях эротично засветила грудь во время танца

Instagram телеведущей Ксении Бородиной после ее развода с Курбаном Омаровым превратился в видео-отчет звезды о том, как весело она проводит время.

Так, в минувшую пятницу она побывала в Ереване на светском мероприятии с участием звезд российского шоу-бизнеса. Там теледива предстала в мини-платье, открывшем ее стройные ножки и спрятав зону декольте.

А в воскресенье Ксения Бородина уже постила видео с дня рождения близкой подруги.

На вечеринку, где для собравшихся исполняла свои хиты Ани Лорак, Ксения Бородина явилась в шелковом платье-комбинации на тонких бретелях насыщенного алого оттенка.

Наряд еще больше усилил яркую внешность Ксении Бородиной и подчеркнул ее красивую фигуру. На этот раз теледива спрятала свои ножки, но зато обнажила роскошную грудь и плечи.

Ксения Бородина вместе с подругами исполнила несколько красивых па прямо на танцполе. Совсем рядом с ними пела свой хит «Медленно, медленно» Ани Лорак.

Во время танца Ксения Бородина несколько раз наклонилась вперед и платье еще больше обнажило ее пышную грудь.

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