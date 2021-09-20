Для пухленьких дам: Ольга Бузова скорректировала раздавшиеся формы трусиками панти с аппликацией на пикантном месте

Прошли те времена, когда Ольга Бузова выходила на сцену в стрингах. Теперь в арсенале звезды белье с завышенной талией. Поправилась!

Телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова обожает провокации. Даже повседневные наряды звезды полны откровения, дерзости и секса.

А уж на сцену она всегда выходит в образах, которые близки к теме порно-шика. Коротенькие шортики, микро-топы, ботфорты — вот в чем чаще всего предпочитает представать перед «своими людьми» Ольга Бузова.

В Сети появилось новое видео с участием теледивы, на котором она предстала на сцене в провокационном наряде.

Ольга Бузова облачена в белый костюм, состоящий из лифа и трусов панти с высокой посадкой. Сексапильности добавляла аппликация на трусах из камней, размещенная на пикантном месте.

Стоит отметить, что трусики панти имеют высокую посадку и закрывают даже пупок. Они рекомендуются к ношению пышным дамам, поскольку отлично корректируют фигуру и прикрывают животик и бедра.

Ольга Бузова, как известно, за минувшее лето набрала некое количество лишних килограммов и теперь вынуждена прибегать к разного рода ухищрениям.

Напомним, в минувшие выходные на ТНТ состоялась премьера реалити-шоу «Звезды в Африке» с Ольгой Бузовой в роли ведущей.

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