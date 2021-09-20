«Какой Майк большой»: Олеся Судзиловская впервые показала лицо младшего сына от Сергея Дзебаня

Актриса Олеся Судзиловская и ее супруг на семейном совете приняли решение познакомить наследника с поклонниками.

Звезда театра и кино Олеся Судзиловская вместе с мужем, бизнесменом Сергеем Дзебанем воспитывает двух сыновей.

Старшему наследнику пары Артему двенадцать лет, а младшему, Майку, пять. Олеся Судзиловская до недавнего момента публиковала на своей страничке в Instagram фотографии только старшего сына, показывая его лицо.

А вот внешность второго наследника актриса и ее муж не раскрывали, считая, что тот еще слишком мал, чтобы представать на публике.

Но накануне звездная пара решила, что Майк стал уже достаточно взрослым для того, чтобы выдержать внимание поклонников.

Олеся Судзиловская поделилась в микроблоге снимками сына, на которых видно его лицо. Актриса сделала акцент на том, что решение показать мальчика в Сети, было принято всей ее семьей.

«Наше семейное решение — не выкладывать фотографии деток до определенного возраста. Сегодня вдруг поняла, какой Майк большой, уже настоящий мужчина! Как же быстро ты растешь! Сыночек, я люблю тебя! На семейном совете фотографию решили опубликовать», — написала под снимками Олеся Судзиловская.

Поклонники актрисы пришли в восторг, увидев ее младшего сына. Они сошлись во мнении, что белокурый мальчуган унаследовал красоту своей звездной мамы.

«Красавчик!», «Очень на вас похож», «Успехов ему и удачи», — высказались в Сети.

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