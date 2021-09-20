«Большая семья»: Кейт Миддлтон последует примеру своих родителей

Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности после того, как она пропала практически на два месяца. В «Инстаграм» королевской семьи не публиковались свежие фотографии герцогини, а ее самой не было видно на публике, начиная с 11 июля. Конечно же, в Сети решили, что Миддлтон ждет четвертого ребенка.

На днях Кейт появилась на публике и развеяла все слухи. Она посетила войска в британских ВВС в Оксфордшире, выбрав для выхода в свет брюки клеш и приталенный жакет. Никакого намека на интересное положение герцогини не было.

«Кейт всегда очень хотела быть похожей на своих родителей и иметь семью из пяти человек. Думаю, она, вероятно, остановится на этом», — цитирует королевского эксперта Ника Буллена Express.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей — принцев Джордж и Луи, и принцессу Шарлотту.

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