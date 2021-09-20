«Лед не растаял»: принцы Гарри и Уильям все еще не помирились

Недавно принц Гарри отметил свой день рождения. Ему исполнилось 37 лет. Все члены королевской семьи поздравили герцога Сассекского в Сети. Не остался в стороне и старший брат, принц Уильям.

«С днем рождения, принц Гарри», — написал в Твиттере Уильям.

Королевский эксперт Дункан Ларкомб, проанализировав текст, отметил, что братья по прежнему не помирились.

«Краткое послание Уильяма на день рождения Гарри служит доказательством того, что лед между братьями все еще не растаял», — цитирует эксперта The Sun.

Напомним, что черная кошка меду Гарри и Уильямом пробежала в тот момент, когда герцоги Сассекские решили отказаться от исполнения королевских обязанностей и уехали жить в США.

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