«Ангел»: Александр Петров признался, что заработал на своем первом фильме более 10 млн рублей

Накануне в Сочи стартовал «Кинотавр», который будет проходить до 25 сентября. В рамках программы «Короткий метр» состоялась премьера первого фильма Александра Петрова «Ангел», который был снят для культурно-благотворительного фонда Action. Об этом звезда кино сообщил в своем инстаграм.

«Ангел» заработал 10,5 млн рублей, все деньги пошли в благотворительные фонды. Основную задачу фильм выполнил, но я подумал: почему бы не отправить на фестивали. Первым и, возможно, самым главным стал «Кинотавр». Для меня это и важно, и круто, и радостно!», — написал Петров.

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Добавим, свою актерскую карьеру Александр Петров начал в 2010 году. За этот период он добился определенных высот в кинематографе, а в 2019 и 2020 годах был удостоен премии «Золотой орел».

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