Умер Игорь Бучко — актер из «Служебного романа»

Артиста нашли мертвым в своей квартире в Москве.

19 сентября стало известно о смерти актера Игоря Бучко. Он снимался в таких советских картинах, как «Служебный роман» (правда, не указан в титрах), «Россия молодая», «Человек — невидимка», «Набат», «У опасной черты» и других.

Артист умер в своей московской квартире. Сколько его тело пролежало там, неизвестно. Как сообщил источник канала «Рен-ТВ», соседи почувствовали неприятный запах и вызвали сотрудников экстренных служб. Те вскрыли дверь в жилище актера, и худшие подозрения подтвердились. Жена умершего в это время находилась в Тверской области.

О причинах смерти мужчины пока не сообщается.

Слушайте также: