«Надо выбирать между семьей и карьерой»: Женя Отрадная объяснила, почему ушла со сцены

Как отметила певица, она сразу сказала продюсеру, что не будет продлевать контракт.

Певица Женя Отрадная в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему ушла со сцены. Звезда уехала жить в деревню в Тверскую область. Ее дочкам Тоне и Лиде очень нравится деревенская жизнь. В город они не стремятся.

«Я встретила своего мужа 11 лет назад, и мы решили создать семью. У нас две дочки. Тоне – десять лет, а Лиде — восемь. Я работаю мамой. Поняла, что не смогу продолжать карьеру, когда родилась дочери. Встает всегда выбор. Надо выбирать между семьей и карьерой». Женя Отрадная

Как отметила Женя Отрадная, она несколько лет была наемным рабочим на контракте.

«В 20 лет прикольно работать на продюсера. Ты получаешь новые клипы и песни. Мой контракт подходил к концу. Я заблаговременно уведомила продюсера, что не буду подписывать новый контракт», — заявила Женя Отрадная.

Напомним, что Женя Отрадная прославилась по композиции «Уходи». Сейчас ей 35 лет и она планирует выступать на сцене.

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