«Пока сам не попросишь — помощи не предложат»: Самойлова пожаловалась на двоюродную сестру

Как отметила певица, она получает очень скудную пенсию.

Певица Юлия Самойлова, которая инвалид с детства, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ пожаловалась на свою двоюродную сестру модель Оксану Самойлову, которая не оказывает ей финансовой помощи.

«У меня нет гонораров, чтобы купить квартиру и машину. Я — пенсионер. Получаю 14 тысяч рублей в месяц. Мне помогают мама и папа. В крайних случаях, конечно, но всегда без проблем». Юлия Самойлова

Как отметила Юлия Самойлова, двоюродная сестра Оксана ей финансовой помощи не оказывает.

«У нас такое воспитание в семье. Пока ты сам не попросишь помощи, то не предложат. Мне хочется быть востребованным артистом.

Я бы хотела стать мамой, но у меня нет такого пока достатка, чтобы содержать ребенка. Возможно, я заморожу свои яйцеклетки. В будущем, если стану богатой, то, возможно, рожу ребенка», — заметила Юлия Самойлова.

Напомним, что Юлия Самойлова представляла Россию на «Евровидении» в 2017 году. Высокое место ей занять не удалось.

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