Самойлова озвучила сумму, которую получила от Пугачевой за песню для Орбакайте

Певица Юлия Самойлова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучила сумму, которую получила от Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой за песню для ее старшей дочери Кристины Орбакайте.
«У меня был контракт, а теперь его нет. Без контракта тяжело в мире шоу-бизнеса выживать. Максимум раз в месяц выступаю. Негусто, конечно. Во время популярности было больше выступлений. Сейчас даже автографы не просят».
Как отметила Юлия Самойлова, ее очень сильно морально поддерживает Алла Пугачева.
«Я всегда могу позвонить и попросить совета. И мне не откажут. В 2019 году я звонила ей в последний раз. Интересовалась у Аллы Борисовна работать мне с одним человеком или нет. Она сказала, что ни в коем случае.
Я, кстати, пишу песни. Пугачева купила у меня композицию для своей дочери Кристины Орбакайте. Ей она понравилась. Сто тысяч рублей я получила. Мои песни стоят именно такую сумму и даже порой выше. Но машину, конечно, не хватит. Но эти деньги, конечно, неплохое подспорье».
Напомним, что Юлия Самойлова представляла Россию на «Евровидении» в 2017 году. Высокое место ей занять не удалось.
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