Самойлова озвучила сумму, которую получила от Пугачевой за песню для Орбакайте

Как отметила певица, тогда эти деньги от Примадонны стали для нее неплохим подспорьем.

Певица Юлия Самойлова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучила сумму, которую получила от Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой за песню для ее старшей дочери Кристины Орбакайте.

«У меня был контракт, а теперь его нет. Без контракта тяжело в мире шоу-бизнеса выживать. Максимум раз в месяц выступаю. Негусто, конечно. Во время популярности было больше выступлений. Сейчас даже автографы не просят». Юлия Самойлова

Как отметила Юлия Самойлова, ее очень сильно морально поддерживает Алла Пугачева.

«Я всегда могу позвонить и попросить совета. И мне не откажут. В 2019 году я звонила ей в последний раз. Интересовалась у Аллы Борисовна работать мне с одним человеком или нет. Она сказала, что ни в коем случае. Я, кстати, пишу песни. Пугачева купила у меня композицию для своей дочери Кристины Орбакайте. Ей она понравилась. Сто тысяч рублей я получила. Мои песни стоят именно такую сумму и даже порой выше. Но машину, конечно, не хватит. Но эти деньги, конечно, неплохое подспорье».

Напомним, что Юлия Самойлова представляла Россию на «Евровидении» в 2017 году. Высокое место ей занять не удалось.

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