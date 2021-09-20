Звезда «Белого солнца пустыни» «Гюльчатай» Татьяна Федотова угодила в секту

Знаменитая Гюльчатай из «Белого солнца пустыни» актриса Татьяна Федотова живет в деревне. Об этом рассказали в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ. Причем звезда, как утверждают ее коллеги, оказалась в секте.

Как отметил судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко, Татьяна Федотова состоится в опасной религиозной организации.

«Тверской госуниверситет предупреждает, что надо с опаской относиться к этой организации. Федотова привлекла туда даже своего коллегу Николая Годовикова по «Белому солнцу пустыни». Они выкачивают из людей имущество, квартиры», — заметил Иванишко.

«Без воли самого человека, который долго находится в этой организации, что-то сделать очень непросто. Она года два состоит в этой организации. Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этой организации, заблуждаются». Игорь Иванишко

Напомним, что Татьяна Федотова работала долгие годы в Ленинградском балетном училище. Изначально на роль Гюльчатай пробовалась актриса Ирина Печерникова, но она от роли отказалась, о чем в будущем сожалела.

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