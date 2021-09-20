«Она осталась без содержания»: Поргина рассказала о тяжелой участи вдовы Смоктуновского

Актриса Людмила Поргина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о печальной участи вдовы актера Иннокентия Смоктуновского — Саламифьи Кушнир.
«Когда умер Иннокентий Смоктуновский, то она осталась без содержания. И тогда в Санкт-Петербурге актер Рудольф Фурманов нашел женщину-бизнесменшу, которая ей давала деньги на жизнь. Понимаете?
И мне очень странно, что дети великого артиста, ни Мария, ни Филипп, не понесли самого главного, что есть в Библии, — почитай отца и мать. И прими их на себя».
Как отметила Людмила Поргина, Иннокентию Смоктуновскому еще при жизни коллеги часто говорили, что его дети принимают наркотики.
«Они сбили себе свою иммунку. Они не очень здоровы. И никто им не помогал. Его дети не хотели лечиться», — заявила Поргина.
Напомним, что вдова Смоктуновского, Саламифья Кушнир, ушла из жизни в 2016 году. Она была дочкой известной писательницы на идише Ширы Горшман.
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