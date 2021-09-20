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«Она осталась без содержания»: Поргина рассказала о тяжелой участи вдовы Смоктуновского

Как отметила актриса, дети великого артиста не помогали матери.

«Она осталась без содержания»: Поргина рассказала о тяжелой участи вдовы Смоктуновского
Людмила Поргина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Людмила Поргина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о печальной участи вдовы актера Иннокентия Смоктуновского — Саламифьи Кушнир.

Иннокентий Смоктуновский с женой
Иннокентий Смоктуновский с женой. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Когда умер Иннокентий Смоктуновский, то она осталась без содержания. И тогда в Санкт-Петербурге актер Рудольф Фурманов нашел женщину-бизнесменшу, которая ей давала деньги на жизнь. Понимаете?

И мне очень странно, что дети великого артиста, ни Мария, ни Филипп, не понесли самого главного, что есть в Библии, — почитай отца и мать. И прими их на себя».

Людмила Поргина

Как отметила Людмила Поргина, Иннокентию Смоктуновскому еще при жизни коллеги часто говорили, что его дети принимают наркотики.

«Они сбили себе свою иммунку. Они не очень здоровы. И никто им не помогал. Его дети не хотели лечиться», — заявила Поргина.

Напомним, что вдова Смоктуновского, Саламифья Кушнир, ушла из жизни в 2016 году. Она была дочкой известной писательницы на идише Ширы Горшман.

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