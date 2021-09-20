«Она осталась без содержания»: Поргина рассказала о тяжелой участи вдовы Смоктуновского

«Когда умер Иннокентий Смоктуновский, то она осталась без содержания. И тогда в Санкт-Петербурге актер Рудольф Фурманов нашел женщину-бизнесменшу, которая ей давала деньги на жизнь. Понимаете?

И мне очень странно, что дети великого артиста, ни Мария, ни Филипп, не понесли самого главного, что есть в Библии, — почитай отца и мать. И прими их на себя».