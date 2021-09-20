«Роскошная бургундия»: Собчак в полупрозрачном платье оголила плечи

Накануне Ксения Собчак побывала в Казахстане, где приняла участие в качестве спикера в Евразийском Медиа Форуме. На панельной сессии телеведущая отметилась в жаккардовом костюме Gucci и зеленой шелковой блузе. Роскошные наряды в жизни популярной блондинки занимают особое место. На этот раз Ксения примерила полупрозрачное пышное платье с открытыми плечами.

«Чувствую себя роскошной бургундией», — написала Собчак.

Фанаты отметили, что телеведущая прекрасно выглядит.

«Огонь! Классная! Как всегда, хороша!», — писали пользователи Сети.

Добавим, недавно Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили двухлетие совместной жизни. Пара сыграла эпатажную свадьбу в 2019-м.

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