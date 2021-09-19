В обнимку с мужем: Наташа Королева в синем топе подчеркнула пышную грудь и засветила соблазнительную ложбинку

Певица Наташа Королева предстала на балконе отеля в Турции, прильнув к мужу Сергею Глушко.

Популярная вокалистка Наташа Королева поделилась горячим фото в микроблоге. В кадре звезда запечатлена в обнимку со своим мужем, танцовщиком и фитнес-тренером Сергеем Глушко.

В кадре супруги, прильнув друг к другу, смотрят куда-то вдаль, стоя на балконе отеля в Турции, где они отдыхали.

«Спасибо за гостеприимство, радушный прием, вкусную еду, внимательный персонал, отличные вечеринки, комфорт и уют. К вам хочется вернуться», — поблагодарила Наташа Королева сотрудников отеля за комфортный отдых.

В кадре певица предстала в бело-голубом жакете и ярко-синем топе, который туго обтянул пышный бюст Наташи Королевой и продемонстрировал впадинку между грудями.

Между тем, в Сети обсуждают не женственные формы Наташи Королевой, а ее признание, прозвучавшее накануне в программе канала НТВ «Секрет на миллион».

Вокалистка рассказала, что стала донором яйцеклетки для одного из своих приятелей-мужчин, живущих в США. Наташа Королева знакома со своей биологической дочерью, которую родила суррогатная мать.

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