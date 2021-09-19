С задорным хвостиком: Алла Пугачева в домашней одежде и без укладки предстала с детьми и подругой в интерьерах замка

Приятельница Аллы Пугачевой Алина Родель показала, как выглядит певица после дня рождения близнецов Гарри и Лизы.

Накануне, 18 сентября, в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина был большой праздник. Детям звездной пары, близнецам Гарри и Лизе исполнилось восемь лет. По этому случаю родители устроили сюрприз для сына и дочки, закатив роскошный праздник.

Судя по всему, торжество продолжилось и в воскресенье, но было уже не столь шумным.

Близкая подруга Аллы Пугачевой Алина Родель поделилась в своем микроблоге фото, на котором запечатлелась с виновниками торжества и их мамой.

Все четверо предстали около стола, на котором красовался великолепный торт в виде замка и с фигурками, вероятно, обозначающими Гарри и Лизу.

«Именинный торт для Лизы и Гарри. Еще раз с днем рождения!» — подписала кадр Алина Родель.

И Алла Борисовна, и ее дети на фото запечатлены в домашней одежде. Гарри и Лиза в толстовках и штанишках. Алла Пугачева тоже, судя по всему, в удобном повседневном образе.

А укладке она предпочла задорный хвостик на макушке, а оставшаяся часть волос просто ниспадает на плечи.

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