Мамина куколка: Саша Артемова нарядила дочку в пышное платье из красной органзы с бантом и открытой спинкой

Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова постаралась, чтобы ее наследница в свой день рождения была неотразима.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова в это воскресенье, 19 сентября, отмечает свой главный праздник.

В этот день два года назад появилась на свет маленькая наследница Саши Артемой и ее мужа Жени Кузина. Пара сейчас не живет вместе, но праздник для дочери организовывала вместе.

Торжество малышки прошло в детском центре. Маленьких гостей виновницы торжества развлекали аниматоры.

Дочка Саши Артемовой встречала друзей в роскошном платье из красной органзы. Наряд с открытой спинкой и бантом, который завязывается сзади, сделал наследницу Саши Артемовой похожей на хорошенькую куколку.

Под стать виновнице торжества нарядилась и ее мама. Саша Артемова тоже предстала в платье из органзы, но не красного, а розового цвета.

Стоит отметить, что Саша Артемова всегда тщательно продумывает образы дочери. Саша наряжает свою наследницу как взрослую, то есть, в соответствии со всеми современными трендами.

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