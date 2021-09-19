Сын Анастасии Заворотнюк съехал из особняка матери в Крекшино

21-летний Майкл вслед за старшей сестрой Анной Заворотнюк перебрался из дома в квартиру.

21-летний наследник актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков всерьез увлекается музыкой. Молодой человек играет на гитаре и постоянно репетирует дома.

Недавно он продемонстрировал свои способности подписчикам микроблога, прекрасно исполнив отрывок из саундтрека к фильму «Одержимость». Сын Анастасии Заворотнюк при этом пожаловался на соседей, которые делают ему замечания из-за громкой игры на гитаре.

«Соседям значит можно бухать до трех ночи в понедельник, это нормально. А чуть шум сразу в одном месте зудеть начинает. Где справедливость?» — поделился Майкл Стрюков.

Из этих фраз можно сделать вывод, что Майкл не живет в одном доме со своей мамой Анастасией Заворотнюк в Крекшино. Вероятно, постоянные репетиции и громкая музыка не идет на пользу актрисе.

Напомним, ранее из дома в Крекшино съехала старшая дочка Анастасии Заворотнюк Анна. Она поселилась в собственной квартире в центре Москвы.

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