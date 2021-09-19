Разбор стилиста: модные куртки на осень 2021 года
Видео
Что такое натуральный стиль в одежде
Видео

Матери Наташи Королевой стало плохо во время записи «Секрета на миллион»

Женщина не ожидала услышать сенсационную новость от дочери.

Матери Наташи Королевой стало плохо во время записи «Секрета на миллион»
Мама Наташи Королевой Людмила Порывай. Фото: Инстаграм

Наташа Королева буквально ошарашила своих поклонников на этих выходных неожиданной новостью. В эфире шоу «Секрет на миллион» певица призналась, что стала биологической мамой двухлетней девочки. «Русалка» отечественного шоу-бизнеса якобы продала свои яйцеклетки другу-гею, а ребенка уже выносила суррогатная мать.

Людмила Порывай не ожидала это услышать. Пенсионерке стало плохо, ей понадобилось успокоительное.

«Нужно было все-таки маму познакомить со своими планами. Странновато очень. Я так понимаю, что Сережа не справился с этим вопросом? Боже, обалдеть!»- спрашивала женщина в эфире шоу.

Тарзан отреагировал на новость эмоционально. Он чуть было не разбил стол, за которым сидела Королева и ведущая проекта Лера Кудрявцева. А их сын Архип за всем наблюдал с выпученными глазами.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Секрет на миллион»Людмила ПорывайЛюдмила Порывай последние новостиНаташа КоролеваНаташа Королева и Сергей ГлушкоНаташа Королева и ТарзанНаташа Королева последние новостиПрограмма "Секрет на миллион"