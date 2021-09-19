Матери Наташи Королевой стало плохо во время записи «Секрета на миллион»

Наташа Королева буквально ошарашила своих поклонников на этих выходных неожиданной новостью. В эфире шоу «Секрет на миллион» певица призналась, что стала биологической мамой двухлетней девочки. «Русалка» отечественного шоу-бизнеса якобы продала свои яйцеклетки другу-гею, а ребенка уже выносила суррогатная мать.

Людмила Порывай не ожидала это услышать. Пенсионерке стало плохо, ей понадобилось успокоительное.

«Нужно было все-таки маму познакомить со своими планами. Странновато очень. Я так понимаю, что Сережа не справился с этим вопросом? Боже, обалдеть!»- спрашивала женщина в эфире шоу.

Тарзан отреагировал на новость эмоционально. Он чуть было не разбил стол, за которым сидела Королева и ведущая проекта Лера Кудрявцева. А их сын Архип за всем наблюдал с выпученными глазами.

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