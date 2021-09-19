Уже перебор: исхудавшая Дарья Пынзарь подчеркнула тощие ножки в кожаной мини-юбке и ботфортах

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь, судя по всему, слишком увлеклась борьбой с лишними килограммами.

Бывшую участницу «Дома-2», а ныне его ведущую Дарью Пынзарь часто ругали в Сети за лишний вес.

Хейтерам не нравились аппетитные формы Дарьи Пынзарь, и ей постоянно пеняли на то, что пора бы уже похудеть. И Дарья отреагировала на критику.

За несколько месяцев она избавилась от десяти лишних килограммов. Но теперь ее вновь начали ругать – уже за худобу.

Подписчики микроблога Дарьи Пынзарь, в котором она часто демонстрирует свои снимки в бикини и облегающих нарядах, стали замечать, что Даша уж слишком увлеклась борьбой с лишними килограммами.

По словам некоторых фанатов, Дарье Пынзарь пора остановиться, хорошо и вкусно поесть, чтобы прибавить хотя бы несколько килограммов. Особенно сильно у Дарьи Пынзарь исхудали ножки, прекратившись в «спички».

На видео, которым Дарья Пынзарь поделилась в сторис, она исполняет несколько танцевальных па вместе с мужем Сергеем Пынзарь.

Даша облачена в total black, у нее черный свитер, кожаная юбка-трапеция и ботфорты. Даже такие экстремально высокие сапоги не смогли скрыть худобу ног Дарьи Пынзарь.

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