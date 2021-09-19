На могиле Олега Табакова появился крест из зеленого хрусталя

Работы по созданию монумента велись почти три года.

Близкие актера и режиссера Олега Табакова установили на его могиле на Новодевичьем кладбище крест из зеленого хрусталя, а также плиту из черно-зеленого мрамора. Пока монумент накрыт прозрачной пленкой, но уже скоро состоится его открытие.

Работы по созданию памятника велись почти три года. Ожидается, что пленку снимут в конце сентября.

«Очень сложно было придумать. Художник очень хороший! Придумали. Потом самоизоляция. Потом везли мрамор. С октября по май нельзя работать там, а сейчас начнем, но откроем в начале театрального сезона, чтобы артисты были! В сентябре», — делилась вдова Олега Табакова Марина Зудина в блоге.

Марина Зудина признается, что после смерти супруга ее жизнь разделилась на до и после. Актриса чтит память о Табакове, но не собирается ставить на себе крест. Недавно ее пригласил играть в театр Константин Богомолов. Также Марина занята в театре бывшего мужа.

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