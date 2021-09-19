Сенсационный выпуск «Секрета на миллион» с Королевой обернулся вызовом «скорой»

Наташа Королева огорошила. В студии ток-шоу «Секрет на миллион» исполнительница «Желтых тюльпанов» призналась в присутствии мужа Тарзана и сына Архипа, что у нее есть биологическая дочь. Отцом ребенка стал друг-гей Королевой — ему звезда подарила свою «замороженную» яйцеклетку.

Новость буквально ошарашила не только поклонников, но и родственников певицы. Тарзан не мог поверить в новость, мама по видеосвязи хваталась за сердце, а Архип сидел, прикованным к стулу. Королева призналась, что ей самой было непросто в тот момент.

«Это было очень сложное для меня интервью, за кадром осталась «скорая», которая дежурила, так как давление прыгало до 180. Напряжение моих близких, стрессовая атмосфера.., — написала певица в Инстаграме. — Я всем желаю мира, добра, любви! И помните: не судите, да не будете судимы!»

Говорят, что новоиспеченным отцом дочки Королевой стал переехавший в Америку из Украины IT-гений Леонид Радвинский. По некоторым данным, баснословное состояние он сколотил на популярных эротических сервисах.

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