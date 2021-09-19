«Это мой долг»: Жерар Депардье проголосовал на выборах в Госдуму в посольстве России во Франции

Известный французский артист Жерар Депардье принял участие в выборах в Госдуму Российской Федерации. Знаменитость пришел на избирательный участок в посольстве России во Франции, чтобы отдать свой голос за партию, которой он доверяет.

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Опустив свой избирательный бюллетень в урну, Жерар Депардье пообщался с прессой, которая поджидала его на участке для голосования.

«Я проголосовал, потому что это мой долг», — объяснил свою позицию журналистам Жерар Депардье.

Он добавил также, что восхищается Россией и ее президентом Владимиром Путиным.

Напомним, французский актер Жерар Депардье вот уже восемь лет является гражданином России. Гражданство РФ он получил за заслуги перед российской культурой. В частности, он талантливо воплотил на экране образ Григория Распутина.

Правда, пожив некоторое время в России, Жерар Депардье все же решил, что на родине ему будет лучше. Между тем, гражданство России у живущего во Франции артиста по-прежнему имеется, и он может принимать участие в выборах.

О том, что Жерар Депардье проголосовал в посольстве России во Франции, рассказало «ФАН».

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