Юлия Ахмедова собирается отсудить у строительной компании четыре миллиона рублей

Креативный продюсер телешоу Stand Up Юлия Ахмедова с опозданием получила ключи от новой квартиры и подала иск в суд.

Звезда ТНТ приобрела недвижимость по договору долевого строительства. Ахмедова предвкушала, что скоро заселится в трехкомнатную квартиру элитного комплекса. Артистка выбрала дом в районе Филевского парка. Однако со столичной квартирой пришлось повременить.

Застройщик не выполнил заказ в срок. Ахмедова должна была заселиться еще в конце прошлого года. Но получила ключи только летом 2021.

Юлия не стала мириться с халатным отношением строительной фирмы ООО «Малахит» к своим клиентам. Знаменитость подала в суд на застройщика и надеется выиграть дело.

Ахмедова требует 987 тысяч рублей за опоздание, неустойку в размере чуть более миллиона и еще два — за моральный ущерб. Об этом сообщает Mash.

Напомним, ранее Юлия Ахмедова вернулась в Stand Up в роли ведущей. Артистка уходила в творческий отпуск, чтобы подготовить два больших проекта: шоу «Нам надо серьезно поговорить» и большой сольный концерт «Нет харассменту».

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