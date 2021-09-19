«Мы не виделись с ней пять лет»: Леша Купин из «Дома-2» впервые показал родную сестру

Экс-участник проекта Леша Купин раскрыл семейную тайну. Как оказалось, у него есть младшая сестренка Ева.

Бывший участник «Дома-2» Алексей Купин сделал откровенное признание. Оказывается, у медийной личности была тайна, которую он не мог раскрыть в течение пяти лет.

Стало известно, что у бывшего участника реалити-шоу есть родная сестра – младшая дочка его мамы. По некоторым причинам семья была вынуждена некоторое время скрывать девочку, и только сейчас Леша Купин заговорил о ней и показал подписчикам своего микроблога.

«Моя кровь. Моя любовь, моя родная сестра Ева», — подписал кадры в микроблоге Алексей Купин.

На видео, запечатлевшее фрагмент его встречи с сестренкой Евой, Леша Купин рассказал, что пять лет не виделся с маленькой родственницей, общался с ней только по видеосвязи.

«Это была наша тайна по определенным причинам. Она жила на Украине с моими бабушкой и дедушкой», — поделился Леша Купин.

О младшей сестре супруга рассказала и жена Леши Майя Купина. На расспросы подписчиков она ответила, что у Евы и Леши, вопреки предположениям в Сети, одна мама.

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