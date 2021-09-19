«Красивая беременяшка»: Ольга Серябкина скрыла большой живот в походе за грибами

Артистка выбрала для прогулки тотально черный образ с резиновыми сапогами Chanel.

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Ольги Серябкиной появилась запись, в которой знаменитость спрятала большой живот в кардигане-пончо.

Исполнительница облачилась в полностью черную одежду. Серябкина выбрала трикотажные лосины, вязаный укороченный кардиган и резиновые сапоги Chanel. Ольга отдала предпочтение оверсайзной модели вязаной кофты на пуговицах. Под объемным кардиганом не все поклонники разглядели большой живот Серябкиной.

Некоторые фолловеры поинтересовались у певицы, в самом ли деле она находится в интересном положении:

«Точно беременная?».

Другие подписчики экс-солистки группы Serebro признались, что с нетерпением ждут появления малыша Ольги. Они похвалили Серябкину за то, что артистка выбралась на природу.

«Ты такая милая булочка», «Самая красивая беременяшка», «Как же тебе идет беременность», «Самая красивая будущая мамочка», «Ждем твое чудо вместе с тобой», — написали восторженные поклонники Серябкиной в комментариях под фото артистки.

Напомним, ранее еще одна беременная певица позировала в платье-трубе на улицах Парижа. Нюша вместе с дочерью Симбой отдохнула в Европе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.