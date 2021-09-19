«Просто ребенок мечты»: Наоми Кэмпбелл в восторге от материнства

В мае этого года модель объявила о рождении малышки.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые поделилась подробностями воспитания дочери, которую родила совсем недавно.

52-летняя киноактриса долгое время хотела стать матерью. Но осуществить мечту удалось лишь недавно. Поклонники модели подозревают, что Кэмпбелл воспользовалась услугами суррогатного материнства. В последнее время эта процедура стала популярной и среди российских звезд.

Пока знаменитость не раскрывает имя малышки. Наоми изредка публикует снимки дочери, но при этом не показывает лицо девочки.

Однако недавно модель впервые заговорила о наследнице. Наоми сообщила, что девочка растет довольно самостоятельной и совсем не доставляет хлопот своей маме.

«Мне очень повезло. Я думаю, что у меня просто ребенок мечты. Она замечательная. Она уже очень независимая, умная, бдительная и спит по 12 часов. Она хорошая девочка», — рассказала Наоми BBC HardTalk.

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл заняла пост, который принадлежал Меган Маркл и принцу Гарри. Супермодель стала главой Фонда стран Содружества.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.