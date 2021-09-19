У папы на ручках: Лазарев поделился снимками с сыном в двух разных семейных образах

Певец признался, что со своими детьми он гораздо более мягкий, чем с другими людьми.

Сергей Лазарев заговорил в личном блоге об отцовской любви к своим отпрыскам. Напомним, певец воспитывает сына-школьника Никиту, а также малышку-дочь Анечку, которая посещает детский сад.

Певец рассказывал, что его мальчик высоко развит и прошел с успехом тест за первый класс при поступлении в школу. Он мог запросто пойти сразу во второй класс, но артист все-таки решил учить ребенка по классической схеме. В этом году малыш взял большой букет и пошел 1 сентября в частное учебное заведение рядом с домом знаменитости.

Видимо из-за интеллектуального развития наследника Сергей Лазарев не побоялся отправиться с ним в отпуск в Турцию в сентябре. Здесь музыкант практически полностью растворился в своих детях, наслаждаясь теплым общением с ним, вдали от поклонников и работы.

«В работе я достаточно серьезный, можно даже сказать, что немного ворчун. Но стоит мне оказаться рядом с детьми … и тут все. Пока они такие маленькие хочется дарить им счастье, радость и бесконечное веселье. И, знаете, мне нравится быть таким», — написал в Instagram Лазарев.

Певец выложил под постом две фотографии с Никитой, на обеих в разное время он держит малыша на руках и везде артист постарался нарядиться с наследником в одном стиле: на одном фото в забавные худи с ушками Микки Мауса, на втором – в футболки и шорты.

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