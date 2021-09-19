«Будет операция»: у Айзы Долматовой обострился гайморит после шоу «Звезды в Африке»

Бывшая жена исполнителя Гуфа — Айза Долматова — пожаловалась на обострившийся гайморит. Знаменитость уверена, что ей понадобится хирургическое вмешательство.

После старта шоу «Звезды в Африке» на ТНТ Долматова рассказала о своем плохом самочувствии. Айза отметила, что давно лечит насморк. У нее постоянно заложенный нос, из-за чего ей трудно дышать.

Долматова винит климат Африки, где она находилась в рамках нового проекта. По словам Айзы, из-за длительного пребывания в этой стране у нее обострился гайморит.

«У меня обострился гайморит, который я все еще лечу. Спасибо Африке, скоро у меня будет операция», — заявила Айза.

«Я не чувствую ни запаха, ни вкуса уже очень давно. Отек настолько сильный, что от страха задохнуться я мало сплю, но только не сегодня. Если ты болен, тебе вообще ничего не нужно… Ты просто лежишь и мечтаешь, как подруги, нарядиться и куда-то ходить… Но ты не можешь!», — поделилась телеведущая подробностям своего состояния с Sobesednik.ru.

Напомним, ранее Айза рассказала, как ухаживает за кожей. Артистка всегда умывается и ополаскивает волосы прохладной водой.

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