«Словно героиня Гарри Поттера»: Куркова вышла на красную дорожку в черном платье, отделанном жемчужинами

В Сочи практически весь московский бомонд собрался на открытии главного национального кинофестиваля России – «Кинотавра». В этом году мероприятие перенесли с июня на сентябрь из-за вспыхнувшей летом новой волны короновируса.

Актриса Равшана Куркова выбрала для красной дорожки красивое черное платье в пол, отделанное жемчужинами. Украсила образ эффектной сумкой-клеткой. Дизайнер Ксения Князева считает, что вот так актрисы в идеале и должны выглядеть на подобных светских мероприятиях.

«Словно героиня Гарри Поттера. Тут есть трендовая асимметрия. Плюс наряд весьма элегантный. И даже не беда, что платье полностью закрывает туфли. Здесь и так достаточно декоративных элементов в виде жемчуга и клетки на сумке, — заявила модный эксперт Kp.ru.

«Кинотавр», напомним, пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября. Кстати, в понедельник исполнится 19 лет, как в горах погиб актер Сергей Бодров-младший. Поэтому на открытии показали документальную ленту кинокритика Петра Шепотинника «Нас других не будет», посвященную артисту.

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