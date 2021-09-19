«Смелые вырезы»: оголенная Шпица удивила стилиста откровенным нарядом на открытии «Кинотавра»

На красную дорожку снова вышли знаменитые артисты — Любовь Толкалина, Светлана Иванова, Равшана Куркова, Чулпан Хаматова и другие.

Екатерина Шпица ответственно готовится к подобным мероприятиям. В этом году она надела откровенное платье в стиле 40-х годов. Дизайнер Ксения Князева оценила ее наряд и отметила, что он сидит по фигуре.

«Вот как раз вариант, как платье-бюстье может выглядеть современно. И очень удачно подобрана обувь. Серебристые туфли — это тренд. И серебро красиво сочетается с белым. Все сделано в стиле 40-х: платье, прическа, серьги. Очень изящно. Да, вырезы смелые, но фигура выглядит идеально, — сказала Князева Kp.ru.

Поклонники поддержали звезду фильма «Экипаж» в комментариях. «Талантливый человек — талантлив во всем»; «Красивая, умная и настоящая»; «Отлично выглядишь», — восхитились пользователи Сети.

«Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября. Изначально он должен был пройти в июне, но сроки перенесли из-за летней вспышки коронавирусной инфекции.

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