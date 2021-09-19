В маленьком черном платье: Навка с прозрачным декором в области декольте блистала на юбилее Нетребко

Фигуристка примерила также тренч-халат с изящными туфельками.

Анна Нетребко накануне с размахом отметила свое 50-летие. Оперная дива собрала гостей на концерте в Кремле. А поздравление от президента России Владимира Путина с днем рождения звезде зачитал лично Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.

Оперная дива сменила несколько пышных нарядов, один краше другого, но для слов Владимира Путина она выбрала белое струящее платье с рукавами-крыльями.

Жена Дмитрия Пескова пришла на концерт с мужем в тотальном черном образе, примерив маленькое черное платье с прозрачным декором в области декольте на тонких бретелях.

В пандан к нему звезда российского льда выбрала тренч-халат. Образ спортсменка завершила серебристыми изящными туфельками.

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