«Очень приятно»: Данила Козловский получил награду за фильм «Чернобыль»

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнителя главной роли в фильме «Экипаж» — Данилы Козловского — появилась фотография с премии журнала GQ. Артист получил награду за фильм о чернобыльской катастрофе.

Козловский в классическом костюме и белоснежной рубашке с галстуком позировал с хрустальной статуэткой в руке.

«Спасибо GQ за такой красивый вечер. Спасибо всем, кто отдал свой голос за нашу картину! Помимо того, что это очень приятно, каждая награда для меня — это реальная возможность выразить благодарность», — заявил артист.

Данила стал режиссером фильма «Чернобыль: Бездна». Также Козловский исполнил главную роль в кинокартине. Актер сыграл возлюбленного героини Оксаны Акиньшиной.

«Еще задолго до выхода картины мы столкнулись с проявлениями скепсиса, хейта и откровенного неприятия. Даже не посмотрев фильм, некоторые обвиняли нас в копировании американского сериала», — признался Козловский.

Напомним, ранее Данила Козловский поделился фотографией с прогулки с дочерью Одой. Актер прошелся за ручку с малышкой. Бывший возлюбленный актрисы Ольги Зуевой счастлив в роли отца.

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