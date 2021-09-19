«Оставались ожоги»: Дмитрий Колдун рассказал, чего ему стоило участие в шоу «Точь-в-точь»

Артист признался, что ему было непросто на проекте.

Исполнитель Дмитрий Колдун отзывается о программе «Точь-в-точь» как о самом лучшем проекте с его участием. При этом в шоу артист рисковал собственной внешностью.

После участия в «Евровидении» в 2007 году слава Колдуна стала меркнуть. Однако пародийное шоу «Точь-в-точь» оживило карьеру Дмитрия. Сам артист с восторгом вспоминает проект.

Колдун признался, что шоу подарило ему множество эмоций и даже проверило на прочность в прямом смысле. На проекте Дмитрий испытал, насколько крепким окажется его лицо.

«Трудно было все время сидеть в кресле, отлучались только в туалет. Причем грим приклеивали каким-то ядовитым обувным клеем, который жутко вонял. И отмывались мы после программы какими-то промышленными растворителями, оставались ожоги на лице», — вспомнил артист в интервью Passion.

Напомним, ранее Дмитрий Колдун рассказал об отношениях с женой. Артист признался, что во время участия на «Фабрике звезд» Виктория Хамицкая часто ревновала его. Однако исполнителю удалось завоевать доверие возлюбленной.

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