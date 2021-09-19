Владелец контента 18+: отцом биологической дочери Наташи Королевой считают IT-миллиардера Леонида Радвинского

Отцом внебрачной дочери певицы Наташи Королевой называют IT-миллиардера из США — Леонида Радвинского. Предполагаемый родитель девочки разбогател на контенте для взрослых.

Когда Королева рассказала о необычном подарке для друга-киевлянина, в Сети оживленно стали обсуждать предпринимателя украинского происхождения Леонида Радвинского.

Радвинский является крупным IT-бизнесменом и живет в Америке. Все, как говорила Королева в эфире программы «Секрет на миллион». Леониду принадлежит прибыльный сайт. Отсюда и щедрый жест благодарности за подаренного ребенка. Жена Сергея Глушко за две яйцеклетки получила 50 биткоинов. По нынешнему курсу это более 173 миллионов рублей.

Радвинский стал известен благодаря порталу OnlyFans. Во время пандемии сайт эротического контента стал процветать, а вместе с ним и бизнес Радвинского. Издание «Forbes» оценивает состояние выходца из Украины в 1,8 миллиарда долларов.

Напомним, Наташа Королева сделала громкое заявление о своей дочери, которая живет во Флориде. Муж, сын и мать артистки были шокированы признанием Королевой. Они не знали о том, что певица подарила близкому другу свою яйцеклетку.

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