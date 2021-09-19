Вся семья на одном фото: Пугачева запечатлелась с обеими дочками, сыном, мужем и внуком на светском вечере

Накануне Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения близнецов Лизы и Гарри.

Алла Пугачева и Максим Галкин отметили 18 сентября 8-летие своих детей Лизы и Гарри. Праздник прошел в домашней обстановке – в замке звездной четы в деревне Грязь. Однако артисты принарядились на тусовку в праздничные облачения, достойные выхода на красную дорожку.

Алла Борисовна примерила свой любимый тотал-лук в черном цвете. Она выбрала рубаху, шелковые брюки с высокой талией, которую дополнительно подчеркнула ремнем. А также митенки и кокетливую шляпку. Кристина Орбакайте, старшая дочь Примадонны, облачилась в силуэтное платье с актуальным принтом «тай-дай». Ее невестка Алена Краснова – в нюдовый костюм из кожи с асимметричной юбкой.

А вот мужчины знаменитого семейства предпочли более демократичные и простые луки. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выбрал рубаху в крупную клетку и брюки цвета латте. Муж народной артистки – пиджак из денима, черные джинсы и припыленно-голубую футболку.

Звездная семья впервые за долгое время сделала общий снимок, который обнародовала в личном блоге Кристина Орбакайте.

«Нашим любимым Лизе и Гарри исполнилось 8 лет! Наша большая и дружная семья желает вам счастья!» — подписала его старшая наследница Пугачевой.

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