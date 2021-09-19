«Зачем так выставлять живот?»: беременная Нюша в канареечном платье-майке устроила дефиле по Парижу

Певица Нюша в настоящий момент беременна вторым малышом. В 2018 году она уже родила своему мужу Игорю Сивову дочь Симбу. У бизнесмена при этом есть еще двое сыновей от предыдущего брака.

Обычно звездная чета предпочитает проводить свободное время вместе, но на этот раз Нюша решила отправиться в путешествие в сопровождении дочери. Нюша, несмотря на свое интересное положение, не стала прощаться с прежними привычками и подобрала свой гардероб для Франции с обычными пристрастиями, с обилием облегающих, прозрачных и экстремально коротких фасонов.

А ее супруг, увидев фотографии благоверной в секси-образах, с гордостью ставил в ее социальных сетях лайки. Сивов убежден, что скрывать красоту не нужно.

На сей раз певица Нюша показала в личном блоге, как она дефилирует по улицам Парижа в обтягивающем фигуру платье мини канареечного оттенка. Свой образ знаменитость дополнила резиновыми сланцами. Реакция на это дефиле была неоднозначной среди фолловеров артистки.

«Сильно обтянутый живот, как-то не очень», «Зачем так выставлять живот?», «Что за наряд!», «Тебе так идет этот животик», «Мода на уродливые тапки, конечно, не к месту, а так Нюша – огонь», «Как это мило», «Так идет беременность», — можно увидеть в комментариях.

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