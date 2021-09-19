«Пришлось унижаться»: Малькова рассказала, как выбивала алименты

В последнее время развод Светланы и Романа Малькова стал одной из самых обсуждаемых тем в Сети. Все дело в том, что многодетная мама утверждала, что не получала алименты от бывшего мужа. Бизнесмен-строитель же уверял, что выплачивал их. Накануне в своем инстаграм муж Анастасии Макеевой рассказал, что выплатил 34 750 рублей, хотя Светлана просила 250 000. Малькова тут же отреагировала на откровения бывшего мужа.

«Правый не оправдывается. Очень хотелось договориться, но пришлось унижаться, ожидая любви отца. Увы», — написала Малькова.

Напомним, Светлана осталась жить в Словении, куда она с Романом и детьми переехала шесть лет назад. Сейчас художница воспитывает троих наследников. Старший, 16-летний Андрей, весной переехал жить к отцу и мачехе в Москву.

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