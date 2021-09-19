Разбор стилиста: модные куртки на осень 2021 года
Видео
Что такое натуральный стиль в одежде
Видео

«Пришлось унижаться»: Малькова рассказала, как выбивала алименты

Светлана воспитывает троих детей.

«Пришлось унижаться»: Малькова рассказала, как выбивала алименты
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

В последнее время развод Светланы и Романа Малькова стал одной из самых обсуждаемых тем в Сети. Все дело в том, что многодетная мама утверждала, что не получала алименты от бывшего мужа. Бизнесмен-строитель же уверял, что выплачивал их. Накануне в своем инстаграм муж Анастасии Макеевой рассказал, что выплатил 34 750 рублей, хотя Светлана просила 250 000. Малькова тут же отреагировала на откровения бывшего мужа.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Правый не оправдывается. Очень хотелось договориться, но пришлось унижаться, ожидая любви отца. Увы», — написала Малькова.

Напомним, Светлана осталась жить в Словении, куда она с Романом и детьми переехала шесть лет назад. Сейчас художница воспитывает троих наследников. Старший, 16-летний Андрей, весной переехал жить к отцу и мачехе в Москву.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиМакеева личная жизньРоман МальковСветлана Малькова