«Благодарю за творчество»: Ольга Кабо получила новое звание

Об этом актриса сообщила в своем инстаграм.

Актриса Ольга Кабо получила новое звание. Она стала Народной артисткой Чеченской республики. Указ подписал Рамзан Кадыров. Об этом звезда кино и театра сообщила в своем инстаграм.

В драмтеатре им.Нурадилова Ольга сыграла главную женскую роль в спектакле «В горы за тобой».

«Благодарю за творчество, вдохновение и полет души! Спасибо артистам и коллективах уже родного театра Нурадилова за поддержку и теплый прием. Приятно, что такая высокая награда была вручена мне во время III Всероссийского фестиваля Национальных театров «Федерация».

Напомним, в этом году Кабо исполнилось 53 года. В ее фильмографии – десятки работ. Одной из последних является «Сильна слабая женщина», где Ольга сыграла прокурора.

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