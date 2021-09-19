«Благодарю за творчество»: Ольга Кабо получила новое звание

Актриса Ольга Кабо получила новое звание. Она стала Народной артисткой Чеченской республики. Указ подписал Рамзан Кадыров. Об этом звезда кино и театра сообщила в своем инстаграм.
В драмтеатре им.Нурадилова Ольга сыграла главную женскую роль в спектакле «В горы за тобой».
«Благодарю за творчество, вдохновение и полет души! Спасибо артистам и коллективах уже родного театра Нурадилова за поддержку и теплый прием. Приятно, что такая высокая награда была вручена мне во время III Всероссийского фестиваля Национальных театров «Федерация».
Напомним, в этом году Кабо исполнилось 53 года. В ее фильмографии – десятки работ. Одной из последних является «Сильна слабая женщина», где Ольга сыграла прокурора.
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